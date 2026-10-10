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Monumenti aperti
11 ottobre 2026 alle 00:41

Boom di accessi nel primo giorno di visite guidate 

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Va in archivio con un bilancio più che positivo la prima giornata di Monumenti aperti in città. Tantissime persone hanno preso d’assalto i 25 siti in centro e nel litorale aperti per l’occasione e che si potranno visitare anche oggi dalle 9 alle 19 assistendo anche alle tante iniziative organizzate al loro interno. Tra i più gettonati come sempre il Nuraghe Diana di Is Mortorius, ma anche la chiesetta di Sant’Efisio, Santa Maria di Cepola, l’ex mattatoio, l’asilo Steria che ripercorre cento anni di storia. A fare da guida i bravissimi studenti delle scuole. Tra i più piccoli i bimbi della primaria di via Dei Nasturzi a Flumini che hanno accompagnato i visitatori con le loro brillanti spiegazioni.

Tra le novità il micro-teatro con soli 40 posti delle associazioni Origamundi e Ilos e il liceo Brotzu che ha aperto le porte in occasione dei 50 anni. All’Antico macello, oggi biblioteca comunale ci sono invece i ragazzi dell’istituto tecnico Levi.

E oggi si replica. Dalle 8,45 a Molentargius , ingresso da via Don Giordi ci sarà la pedalata organizzata dall’associazione Seguimi asd. Domenica in musica invece con la scuola di musica Namm all'ex Caserma e la scuola civica di musica all’ex convento, entrambe alle 18 e con l’associazione Musica Viva Cagliari che alle 20 si esibirà nella chiesa di Sant’Agata. Allo Spazio Michelangelo Pira gli illustratori Fabio Sanna, Evelin Arte, Luca Palmas, Minerva Uzzau e Francesca Serra realizzeranno dimostrazioni dal vivo, mentre il duo Contos Pintaus guiderà il pubblico tra racconti del folklore sardo e antichi pigmenti naturali medievali.

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