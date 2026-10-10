Boom di accessi nel primo giorno di visite guidate 

Va in archivio con un bilancio più che positivo la prima giornata di Monumenti aperti in città. Tantissime persone hanno preso d’assalto i 25 siti in centro e nel litorale aperti per l’occasione e che si potranno visitare anche oggi dalle 9 alle 19 assistendo anche alle tante iniziative organizzate al loro interno. Tra i più gettonati come sempre il Nuraghe Diana di Is Mortorius, ma anche la chiesetta di Sant’Efisio, Santa Maria di Cepola, l’ex mattatoio, l’asilo Steria che ripercorre cento anni di storia. A fare da guida i bravissimi studenti delle scuole. Tra i più piccoli i bimbi della primaria di via Dei Nasturzi a Flumini che hanno accompagnato i visitatori con le loro brillanti spiegazioni.

Tra le novità il micro-teatro con soli 40 posti delle associazioni Origamundi e Ilos e il liceo Brotzu che ha aperto le porte in occasione dei 50 anni. All’Antico macello, oggi biblioteca comunale ci sono invece i ragazzi dell’istituto tecnico Levi.

E oggi si replica. Dalle 8,45 a Molentargius , ingresso da via Don Giordi ci sarà la pedalata organizzata dall’associazione Seguimi asd. Domenica in musica invece con la scuola di musica Namm all'ex Caserma e la scuola civica di musica all’ex convento, entrambe alle 18 e con l’associazione Musica Viva Cagliari che alle 20 si esibirà nella chiesa di Sant’Agata. Allo Spazio Michelangelo Pira gli illustratori Fabio Sanna, Evelin Arte, Luca Palmas, Minerva Uzzau e Francesca Serra realizzeranno dimostrazioni dal vivo, mentre il duo Contos Pintaus guiderà il pubblico tra racconti del folklore sardo e antichi pigmenti naturali medievali.

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