Boom di accessi allo sportello che aiuta a gestire i debiti 

In quattro mesi 60 cittadini supportati nel difficile percorso d’uscita dal tunnel del sovraindebitamento. Un primo bilancio positivo per lo sportello messo in campo dall’associazione di promozione sociale “Liberi dal debito” con l’assessorato comunale ai Servizi sociali. Una media di 15 persone al mese che hanno trovato nel servizio, il primo in Sardegna, un punto di riferimento, un’opportunità per avere risposte e una consulenza a costo zero. Operativo nella sede dell’assessorato di via Cilea, lo sportello è in grado di dare celeri riscontri sia riguardo le modalità che sui requisiti utili per l’accesso alle procedure previste dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.Il servizio è attivo su appuntamento; per usufruirne occorre inviare una mail all’indirizzo info@liberidaldebito.org oppure chiamare al numero 345.3010319.

«L’obiettivo dell’amministrazione è non lasciare indietro nessun cittadino e questo servizio conferma quella volontà», commenta l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, che aggiunge: «la frequenza con la quale i quartesi stanno contattando lo sportello conferma che il problema è reale e presente anche in città». E in questo percorso di supporto - sottolinea - «l’informazione è fondamentale».

