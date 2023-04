Boom delle presenze ad aprile Cagliari parla in inglese e tedesco 

Eppur si muove. Sottotitolo: il turismo primaverile. In centro ci sono quasi più stranieri che cagliaritani, se dunque consideriamo il Capoluogo, ma nel resto della Sardegna i turisti cominciano solo ad affacciarsi. Il che è un successo, anzi - siamo nell’epoca dei superlativi - un “successone”, considerato che il mare ad aprile non è frequentatissimo, dunque nell’Isola si deve contare solo su visitatori che vengano per vedere la Sardegna, e non per stare in spiaggia. «Infatti non siamo venuti per stare al mare», sorridono nei vicoli della Marina i berlinesi Immanuel, Christine e i loro tre figli (in Germania, beati loro, manca del tutto il dibattito su presunte sostituzioni etniche): «Siamo qui perché da noi c’è ancora freddo mentre qui abbiamo i pantaloncini corti, i prezzi non sono quelli estivi nemmeno nei ristoranti e la città è a misura d’uomo. Nemmeno saliamo su un mezzo pubblico: facciamo tutto a piedi».

Molti europei

Nei ristoranti cagliaritani del centro, a pranzo si parla soprattutto tedesco: «La maggior parte in questi giorni viene da Germania, Austria e Svizzera», confermano ad esempio a Su Cumbidu, «mentre non vediamo granché francesi». Ma è anche una questione di “ponti” e festività nazionali. Ai giovani stranieri, che confessano di annoiarsi un po’ durante il giorno, piace la movida notturna nei quartieri storici. Parola di extracomunitario, cioè di un ragazzo di 24 anni dalla Londra del dopo Brexit: «Sarei dovuto venire con un amico», premette Andrew, «ma mi ha dato buca. Sono partito lo stesso: per me è la terza volta, e sempre alloggio in un b&b alla Marina. La notte vado per locali e cerco di conoscere qualche ragazza». E visto che è il terzo anno che lo fa, le statistiche amorose precedenti devono essere state lusinghiere.

La famiglia polacca

Sono invece sulla trentina (scarsa) Monika e Jacek (lui ha una bambina bionda meravigliosa che dorme sulla sua schiena mentre cammina): in perfetto inglese malgrado siano polacchi, i coniugi non erano mai stati in Italia: hanno debuttato a Cagliari. «Ma è l’ora della siesta?», chiede Jacek alle 15.30, quando le serrande dei negozi sono chiuse. «Ma poi riaprono? E davvero qui si va a cena tardi, tipo alle 20?». Apprendere che molti ci vanno anche alle 21,30 gli fa cadere la mandibola per terra, ma rassicurato dal fatto che alle 19 si può comunque cenare, per gioia si complimenta: «Una bella città, ce ne hanno parlato alcuni amici in Polonia, così siamo venuti». Arrivati ieri, il decollo è per domani.