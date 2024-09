Boom dell’abbigliamento usato 

Dicono sia principalmente una questione di etica. E già questo di per sé sarebbe sufficiente per sostenere la nobile causa. Certo è che anche la possibilità di portare a casa a metà prezzo una Chanel - che per i comuni mortali è un lusso anche soltanto guardarla - sicuramente è una buona ragione per sposare la filosofia del second hand, che in italiano sta per seconda mano. Un mercato sempre più solido e con fatturati in crescita anche a Cagliari, dove i sostenitori di questa forma di commercio alternativo – che cresce mentre l’abbigliamento tradizionale arranca – propongono formule differenti e slogan allettanti. Lo ripetono un po’ tutti, dietro i banconi dei negozi dove puoi trovare le griffe più costose, ma anche il capo nazional popolare.

Le pioniere

«Sono stata la prima sarda», assicura Valeria Pintor, titolare di un punto vendita al civico 5 di via Tola. «C’è troppo consumismo e sono dell’avviso che si debba dare una seconda vita a tutto». Filosofia che ha messo in pratica personalmente: si occupava di amministrazione e contabilità, perso il lavoro originario si è data lei stessa una seconda possibilità, aprendo la prima attività di second hand. «Regalo sogni, do la possibilità di pagare a rate e senza interessi anche un capo di grandi marchi che a prezzo pieno sarebbe proibitivo. Ma ho anche abbigliamento di brand di fascia media perché non tutti possono permettersi grosse spese. L’obiettivo di base è comunque lo stesso: combattere il consumismo e rispettare l’ambiente».

A pochi passi dall’ospedale Santissima Trinità c’è “Seconda chance”, dentro c’è Hana Richterova, originaria della Repubblica Ceca, che propone nuovo e usato a prezzo fisso: «Tutto a 3 euro e cinquanta, a prescindere dal prodotto», spiega mentre serve una cliente. «Ho aperto cinque anni fa, ho sempre avuto la passione per l’usato e grande attenzione per l’ecosostenibilità. È importante dare una seconda possibilità all’abbigliamento, nel mio piccolo cerco di contrastare la sovrapproduzione, lo sfruttamento dei lavoratori e anche l’inquinamento». Pochi metri quadri pieni di tutto, capi firmati e non, ma anche vintage: «Alcuni cercano il risparmio, ma tra i miei clienti tanti sono mossi più dalla ricerca di un capo particolare o fanno del second hand un un vero e proprio stile di vita».

Le new entry

Via Orlando: “Vuoi rinnovare il tuo guardaroba senza spendere una fortuna? Aster è qui per te”, si legge dalla strada. Nella vetrina dove c’è anche il senso di questa forma di commercio che spopola anche sul web: “Sai quanti litri di acqua vengono consumati per la produzione dell’abbigliamento? Dobbiamo essere parte attiva del cambiamento”, concetti che ribadisce a voce Federica, figlia della titolare. «Abbiamo aperto lo scorso giugno, principalmente per una causa etica: da una parte ovviamente c’è il risparmio ma soprattutto l’idea di riciclare e combattere la tendenza all’accumulo». Si va da Elisabetta Franchi a prodotti di brand poco conosciuti. «Tutto ciò che vendiamo arriva dai privati, prendiamo in conto terzi». In via Anglona c’è un altra new entry: «A dicembre farò un anno», racconta Ruggero Mulas Fanfani, che prima lavorava in aeroporto con contratto a tempi indeterminato e poi si è licenziato e ha aperto la rivendita di abbigliamento usato. «Niente etica, nel mio caso è semplice passione: amo prendere i capi e dar loro una seconda vita».

Bambini

Si rivolge esclusivamente ai più piccoli (0-16 anni) Isabella Coco, che in via Paoli porta avanti la Casetta Dadì. «Assolutamente una scelta etica, anche perché oggi i bambini sono quasi tutti figli unici di mamme grandi, quindi i miei capi sono praticamente nuovi. Tratto solo grandi marchi, e vorrei sfatare un mito: chi compra usato non è necessariamente bisognoso, nel mio caso ho clienti facoltosi e soprattutto intelligenti».

