Boom della Tari, esplodono le polemiche 

Aumenti oltre il 17 per cento e ad Assemini sulle tariffe della Tari esplode la polemica. Dopo l’approvazione del Piano economico finanziario 2026-29 da parte dei revisori e il via libera del Consiglio comunale, i calcoli effettivi sulle bollette prefigurano una stangata.

I costi

Per una famiglia di 4 persone in 100 metri quadri la spesa annua sale da 409 a 473 euro (+15,61 per cento), mentre per un locale commerciale di pari metratura si passa da 499 a 585 euro (+17,17 per cento). Incrementi legati a un fabbisogno complessivo fissato dal Pef a 4,72 milioni di euro per quest’anno.

L’opposizione si è detta molto preoccupata per le ripercussioni economiche su famiglie e imprese, già gravate dai rincari generali, puntando il dito contro le carenze del servizio e la gestione dei tributi.

La minoranza

Nella seduta consiliare l’opposizione è intervenuta in modo compatto. Ignazio Pireddu ha contestato la scelta di gravare sui contribuenti virtuosi «mentre l’evasione tocca il 40 per cento», cioè «paga solo il 60 per cento degli iscritti», chiedendo maggiori controlli verso i morosi. Niside Muscas chiede, nel caso «le 13.118 utenze a ruolo riflettano la reale platea della città, quali azioni si stiano attuando per ampliare la base imponibile e come si useranno le risorse della legge regionale 19/2026 per abbattere le bollette».

L’appalto scaduto

Stefano Demontis ha criticato la gestione dell’appalto scaduto da due anni e il no alla rottamazione quinquies o a sanatorie comunali chiedendo «perché non sia stato impiegato l’avanzo di amministrazione libero», 7 milioni, «per calmierare le tariffe». Infine, Diego Corrias ha presentato una mozione urgente insieme al suo gruppo per «convocare subito il Consiglio e stanziare fondi dal bilancio comunale per calmierare i costi, replicando il contributo da un milione di euro già erogato durante la pandemia Covid».

Il sindaco

La replica del sindaco Mario Puddu non si è fatta attendere: «Comprendo il malcontento, ma ricordo che la Tari deve coprire per legge il 100 per cento dei costi del servizio. Costi che sono lievitati per l’aumento di carburanti, energia, contratti del personale e per le criticità del Tecnocasic, che hanno imposto il conferimento in impianti alternativi più cari».

Evasione

Sul fronte dell’evasione, definita «un’ingiustizia», il primo cittadino ha annunciato attività di recupero crediti e un incrocio di banche dati con il nuovo appalto per scovare i non pagatori. Intanto Puddu invita la cittadinanza a segnalare le inefficienze su “assemini-differenzia.it” per applicare le penali alla ditta gestrice.

Non solo: «Ricordo l’importanza della raccolta differenziata e annuncio la volontà di installare la videosorveglianza contro gli abbandoni in agro». Il sindaco ha infine rassicurato che «Assemini potrà beneficiare di un contributo regionale destinato a mitigare i costi Tari per il triennio 2026-28».

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