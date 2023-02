Boom della raccolta differenziata: da giugno più 7% 

Boom di raccolta differenziata a Monserrato. A gennaio la percentuale è arrivata all'83,84%. Un incremento di 7 punti percentuali in 7 mesi. A giugno scorso, infatti, all'inizio della nuova gestione Gesenu, era al 76,52%.

«Un risultato tra i più alti in questo momento in Sardegna», osserva l’azienda perugina. Il rifiuto che viene differenziato maggiormente è l'organico, seguito da carta, vetro, e plastica. «I cittadini hanno risposto molto bene al nuovo servizio - dice Gesenu - Il secco residuo viene prelevato una volta a settimana e non più due come prima».

Molto utilizzate sono anche le tre ecoisole informatizzate che risultano particolarmente comode per i monserratini e dove si può conferire a qualsiasi ora del giorno, quotidianamente, l'organico, la carta, la plastica e il secco residuo. Sono localizzate in via Capo Comino nell’area parcheggio a fianco all’impianto sportivo Riu Saliu, in via Cesare Cabras dove c’è il parcheggio accanto all’ingresso dell’istituto scolastico “Dionigi Scano” e in via Nevio, nella zona di sosta dell’oratorio della parrocchia San Giovanni Battista De La Salle. A partire dal primo marzo, l’isola ecologica mobile del giovedì situata dove c’è il parcheggio del cimitero di via Giulio Cesare, verrà spostata presso il Comparto 7 in via Cesare Cabras. La postazione sarà attiva il martedì e il giovedì dalle 7 alle ore 11.30.

Il 2 marzo alle 18.30, inoltre, sulla piattaforma Zoom un esperto incaricato da Gesenu terrà un corso di formazione online di circa 40 minuti sul compostaggio domestico per gli utenti interessati a saperne di più. Per partecipare è necessario mandare una mail a comunicazione@gesenu.it con nome, cognome, telefono e indirizzo email, per poter essere registrati e ricevere il link di collegamento per il corso. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. «Lo scopo è far crescere nella gente la consapevolezza che un mondo più pulito comincia da noi stessi», dice Gesenu, che aggiunge: «Ricordiamo a cittadini di Monserrato che possono scaricare l'app Junker per accedere a tutte le info sul servizio di raccolta».