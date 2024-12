Boom della differenziata, nuovo record 

Il problema degli abbandoni irregolari continua a farsi sentire, ma la maggior parte dei monserratini si dimostra virtuosa sul tema della raccolta differenziata. A testimoniarlo sono i dati: secondo le rilevazioni mensili di Gesenu, a ottobre (ultimo mese di rilevazione) la percentuale di rifiuti differenziati ha toccato la percentuale record dell’88,95%, un dato che distanzia di netto la seconda percentuale più elevata dell’anno, l’85% di aprile.

Dati da record

Numeri che dimostrano la crescente attenzione dei cittadini nel conferire i rifiuti domestici, differenziando di più e gettando sempre meno nel secco. È soprattutto per quanto riguarda la plastica che sono stati ottenuti i risultati migliori, superando quota 70 mila chilogrammi differenziati, diecimila in più del mese precedente: è il valore più elevato degli ultimi dodici mesi. Benissimo anche la raccolta della carta, con 84 mila chili, in netto aumento. Complessivamente, dei 17 Comuni italiani serviti da Gesenu, quello che presenta i dati migliori è proprio Monserrato: la percentuale media annuale di raccolta differenziata si attesta ora all’83%, due punti percentuali sopra l’81% che aveva portato la scorsa estate alla premiazione da parte di Legambiente come “Comune Riciclone 2024”.

Soddisfazione

«Un bel risultato, che dimostra come i cittadini stiano collaborando attivamente nell’effettuare correttamente la differenziata», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «In questi mesi abbiamo realizzato diverse iniziative per informare le persone sulle giuste modalità di conferimento, come gli stand in collaborazione con Gesenu fuori dai mercati. In tanti non sapevano come gestire determinate situazioni, e gli è stato spiegato come comportarsi per produrre meno secco», continua l’assessore. «Inoltre, con le scuole sono state realizzati alcuni progetti dedicate al riciclo, e con i fondi dell’avanzo stiamo installando nuovi cestini per la differenziata, per incentivare il più possibile a smaltire correttamente».

Il sindaco

«È un dato che non avevamo mai raggiunto. Faccio i complimenti agli uffici, all’assessore De Roma e ai cittadini, che con qualche accortezza in più hanno raggiunto un gran traguardo», aggiunge il sindaco Tomaso Locci. «Purtroppo rimangono piccole percentuali di soggetti che provengono da altre città e continuano a sporcare il nostro territorio, insieme a qualche residente a Monserrato che si intestardisce a non rispettare le regole, ma il lavoro di Nogra, polizia locale e telecamere sta dando ottime risposte», conclude il primo cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA