Boom dei matrimoni in vigna 

Due anni fa era poco più che una scommessa, oggi Serdiana ha una carta in più da giocare nel “wedding tourism”, settore dell’industria delle vacanze in forte espansione legato alla celebrazioni di matrimoni in luoghi di particolare pregio storico, culturale e ambientale.

Lo dicono i numeri che, in poco più di due anni dall’avvio del progetto, parlano di 33 matrimoni e unioni civili celebrati nelle colline di Serdiana dove i vigneti si perdono a vista d’occhio e gli ulivi secolari raccontano di un territorio antico con un forte carico identitario.

«Ê un risultato straordinario – dice il sindaco Maurizio Cuccu – l’idea è nata dopo un mio viaggio fuori dalla Sardegna durante il quale ho assistito a un matrimonio in una zona montana davanti a un paesaggio mozzafiato. Subito ho pensato alle bellezze del nostro territorio. Al rientro ne ho parlato con la nostra impiegata dello Stato Civile, Teresa Medda, che si è subito messa a disposizione raccogliendo tutte le informazioni per un progetto. Alla fine del 2022 abbiamo pubblicato un bando alla ricerca di operatori economici che mettessero a disposizione le loro strutture. Ê stato subito un successo con numeri che crescono di anno in anno».

Il luogo scelto è quello di Is Paulis dove il territorio di Serdiana confina con quelli di Dolianova e Donori. Qui è presente la struttura vincitrice del primo bando che mette a disposizione delle coppie interessate anche il servizio di ristorazione. Le coppie che scelgono di coronare il loro sogno d’amore tra i vigneti di Serdiana versano 600 euro al Comune (400 per i residenti).

«Il primo anno, in pochi mesi, abbiamo celebrato 5 matrimoni e una unione civile, nel 2023 quando il progetto è entrato a pieno regime, le nozze sono state 14, quest’anno siamo già a 13 e, per il 2025, abbiamo già 5 prenotazioni – rivela l’impiegata dello Stato Civile Teresa Medda – non ci aspettavamo così tante richieste. Le coppie del Parteolla sono pochissime, la maggior parte arriva da altre zone della Sardegna, dall’Italia e dall’estero con tante persone al seguito. Questo ci stimola a fare di più e meglio». Ecco perché si pensa ora ad ampliare l’offerta: «Stiamo pensando a un nuovo bando per accreditare altri operatori – dice il sindaco Cuccu – questo settore può dare un ulteriore apporto all’economia di un territorio conosciuto in tutto il mondo per le sue bellezze naturali e le eccellenze dell’enogastronomia».

