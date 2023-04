Boom dei dottorati di ricerca 

Un piccolo boom degli iscritti ai dottorati di ricerca, favorito dall'aumento delle borse di studio e degli investimenti finanziari. Il tutto nella direzione della “connessione tra dottorato di ricerca, impresa e mondo politico, perché vogliamo che i nostri ricercatori siano inseriti nel mondo del lavoro” ha spiegato il rettore Gavino Mariotti. Ieri mattina l'Aula Magna dell'Università ha ospitato la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Dottorato di Ricerca, diretta da Eugenio Garribba.

L'anno scorso i dottorandi iscritti all'ateneo erano cresciuti del 20, quest'anno sono addirittura il 28% in più, vale a dire 297 e 43 sono stranieri “nonostante le difficoltà nei collegamenti col resto del mondo, i problemi della mobilità interna e l'alto tasso di disoccupazione sardo che rappresentano un freno all'attrattiva del nostro ateneo” ha puntualizzato il rettore. Tutti e 10 di Dipartimenti sono coperti. Le borse erogate sono 130 (85 grazie al Pnrr) e sono aumentate del 49%. Tra dottorati e assegni di ricerca sono state bandite 99 posizioni. L'investimento complessivo ha raggiunto 8 milioni e 450 mila euro rispetto ai 5 milioni e mezzo dell'anno scorso. E a proposito di finanziamenti, il rettore Mariotti ha ringraziato la Regione. I dottori di ricerca che hanno ricevuto la pergamena sono quelli del 32°, 33° e 34° ciclo. In tutto sono 31. Così suddivisi: 8 in Scienze Biomediche, 4 in Architettura e Ambiente, 3 in Scienze della Vita e Biotecnologie, 3 in Culture, Letterature e Turismo del territorio, 6 in Scienze Agrarie, 4 in Scienze Giuridiche e 3 in Scienze Veterinarie.

Lo storico Sassoon

Guest Star della cerimonia, lo storico e scrittore britannico Donald Sassoon, professore emerito di Storia Europea Comparata alla Queen Mary University of London. Sassoon è ritenuto uno dei più importanti al mondo sia per le opere che per le grandi capacità divulgative. La sua lectio magistralis dal titolo “La cultura ci unisce?” esposta in italiano fluente e colto, con qualche battuta qui e là, ha letteralmente rapito il pubblico che ha affollato l'Aula Magna. Ha iniziato descrivendo il mondo della cultura ottocentesca in Europa (una cultura nazionale d'elite) per passare poi al Novecento e all'esportazione della cultura popolare americana attraverso la radio, i dischi e il cinema.