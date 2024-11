Boom dei crocieristi: «Ne sono sbarcati oltre mezzo milione» 

Il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana è soddisfatto e non lo nasconde. «Nel 2024 abbiamo registrato numeri da record con oltre mezzo milione di crocieristi sbarcati nel porto di via Roma».

Numeri in crescita, anche perché l’anno non è ancora concluso. «I bilanci si fanno il primo gennaio, ma nel capoluogo contiamo di raggiungere i 600.000 turisti, mentre per quanto riguarda la Sardegna le previsioni fissano l’asticella a 750.000».

Oltre alle crociere programmate, potrebbe prendere piede un nuovo modo di visitare la città. Sabato e domenica passati ha attraccato in città la “Mega Victoria”, della Corsica-Sardinia Ferries (le navi gialle), partita da Tolone e, dopo una tappa ad Ajaccio in Corsica, arrivata in porto con 670 passeggeri. Il tour ha avuto lo scopo di far scoprire le città dove attracca ai suoi ospiti.

A bordo tutti i servizi e le offerte, dalla spa alla discoteca, dal ristorante al cinema, funzionano a pieno regime solo durante la navigazione perché i turisti sono liberi di sbarcare con l’auto o la moto. «Non la solita crociera mordi e fuggi, ma una nuova filosofia di turismo che può avere un impatto importante», spiega Deiana.

