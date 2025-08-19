Boom dei crimini informatici, imprese nel mirino 

Criminali informatici sempre più aggressivi e specializzati tanto che i reati cyber denunciati dalle aziende, dalle più piccole fino ai grandi gruppi internazionali, sono aumentati del 45,5% in 4 anni, a fronte della crescita del 10% di tutti gli illeciti a danno dell'attività d'impresa. Cioè oltre quattro volte di più. Ma le aziende passano alle contromosse: ad esempio rafforzando la protezione grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale. In testa alle regioni più colpite ci sono la Toscana, dove gli episodi di cybercrime contro le aziende in 4 anni sono cresciuti dell'88,3%, il Veneto (+63,7%), le Marche (+56%) e la Puglia (+54,7%).

Le truffe

A lanciare l'allarme è Confartigianato che ha rilevato il trend di truffe, frodi e aggressioni on line subite dagli imprenditori tra il 2019 e il 2023. «Dalle multinazionali alle piccole imprese gli hacker non risparmiano nessuno - afferma il Presidente di Confartigianato Marco Granelli - servono norme in materia di sicurezza digitale efficaci e facilmente applicabili da tutte le dimensioni d'impresa e incentivi per sostenere gli investimenti a tutela dei dati aziendali». In generale - rileva Confartigianato - i reati informatici rappresentano il 35,5% dei delitti contro le aziende. Il 15,8% delle imprese, a fronte del 21,5% della media Ue, ha registrato almeno un incidente informatico con conseguenze come l'indisponibilità dei servizi Ict, la distruzione o la divulgazione di dati. Le imprese italiane sembrano comunque essere consapevoli della necessità di proteggere il patrimonio dei propri dati. Confartigianato evidenzia, infatti, che l'83,1% attribuisce un'alta importanza alla cybersicurezza, una percentuale che supera la media dell'Unione Europea (71,1%) e che ci colloca al secondo posto dopo l'Irlanda.

I dati

Nel 2024, il 42,6% delle aziende ha investito in sicurezza informatica, anche adottando strumenti di intelligenza artificiale. Nonostante questo, soltanto il 32,2% degli imprenditori adotta almeno 7 delle 11 misure di sicurezza monitorate dall'Istat, un dato inferiore al 38,5% della media Ue. Ad ostacolare l'impegno per difendersi dalle minacce informatiche è la carenza di competenze adeguate sul mercato del lavoro.

