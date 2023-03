Boom degli affitti brevi, ma dilaga il “nero” 

Mentre l’Europa è al lavoro su un nuovo regolamento per gli affitti brevi, in Italia associazioni e operatori, sentiti in Commissione Politiche dell'Ue al Senato, chiedono che le piattaforme «siano richiamate a compiere controlli incisivi e ampi sugli annunci pubblicati» e che il regolamento sia «un primo passo per la definizione di un quadro normativo adeguato ai tempi». Il fenomeno degli alloggi affittati per brevi periodi è in forte espansione: rappresenta circa un quarto del totale delle strutture ricettive turistiche nell’Ue e in Italia gli annunci pubblicati solo su Airbnb sono oltre 400mila. «In Italia, purtroppo, a differenza di quanto accade in altri Paesi, non sono state adottate misure che consentano di porre un argine al dilagare dell'abusivismo che spesso si nasconde sotto le mentite spoglie delle locazioni brevi», dice il dg di Federalberghi Alessandro Nucara. Secondo i calcoli dell’associazione «c'è ancora una distanza siderale, un buco nero tra le due cifre del fatturato stimato degli affitti brevi e quello rilevato. La concorrenza sleale danneggia tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza».

In audizione al Senato anche Expedia e Airbnb. «In Italia», dice Valentina Reino di Airbnb, «ci sono normative a livello comunale, regionale e nazionale molto spesso in contrasto tra loro oltre che con quelle Ue. Accogliamo positivamente la proposta sulla condivisione dei dati, la chiarezza e la semplicità della normativa è la strada giusta anche per incentivare l'attività e la conformità con le regole».

