Boom Ateneika! Uno show per 4 mila ragazzi 

Occhi rivolti al cielo punteggiato di stelle, occhi sognanti, di chi sa che la vita può essere spensierata almeno per una notte. Le prime due serate di Ateneika non hanno deluso le aspettative, dimostrando in toto il marchio di fabbrica di questo festival amatissimo dai giovani e non solo, ovvero il sapersi rinnovare, entusiasmando i più vivaci così come i più timidi, a suon di musica e ospiti di spessore che rendono l’impianto di Sa Duchessa, in una Cagliari dove il profumo dell'estate si fa sempre più intenso, un teatro all’aperto pittoresco e ricco di sfumature.

Oltre 4000 persone hanno preso parte alle prime due giornate, facendosi trascinare da una selezione accurata di musica e artisti che coi propri brani riflettono gli stati d’animo, le emozioni e i sentimenti di chi prende parte a una grande festa diventata nel corso di questi dieci anni un rito che si celebra con brio e allegria. Le persone arrivano in nutrite carovane ma anche in piccoli gruppi: c’è chi sfoggia un look più elegante, con camicie e maglioncini, chi si sbizzarrisce e indossa canottiere floreali, occhiali da sole e snapback, chi cela il proprio sguardo dietro spessi occhiali da sole. Ma tutti, alla fine, sono accomunati dal desiderio di divertirsi a suon di musica incalzante grazie a cui accantonare momenti negativi e preoccupazioni: l'atto iniziale del festival andato in scena due giorni fa, con Radiolina media partner, porta la firma del format 1 Hour a suon di grandi classici ma che strizza l’occhio anche alla contemporaneità: si va da “Voglio tornare negli anni 90” di Dj Matrix a un pezzo iconico come “Tell my why” di Prezioso, per poi tornare indietro nel tempo con “Forever Young” degli Alphaville e “Conga” di Gloria Estefan. Il vocalist incita il pubblico a muovere le mani a tempo e, di certo, non stanno a farselo ripetere i tantissimi giovani presenti che si scatenano quando parte “Ma che ne sanno i 2000” di Gabry Ponte e Danti seguita da “Abbronzatissima” di Brusco.

Ieri, invece, sono cominciate le esibizioni degli artisti e non poteva mancare uno dei giovani più promettenti della scena rap italiana, il cagliaritano Praci accompagnato dal produttore e amico Enomoney; il legame tra Praci, del collettivo Nuova Sardegna, e il capoluogo, è viscerale: un rapporto indissolubile fonte di ispirazione per brani come “Dogs”, “Still Runnin”, “Piacere Francesco”, “No Gang”. E se di rap si parla, da segnalare l'ottima esibizione di uno dei nomi di spicco della scena ovvero Speranza che, distintosi per il suo stile schietto dove utilizza, oltre l'italiano, anche il francese e il napoletano, ha calcato il palco con l’esperienza di chi ha un percorso solido alle spalle. Oggi sarà la volta del terzo appuntamento con protagonisti Immanuel Casto e Romina Falconi. Poche, anzi pochissime ore mancano all'inizio di un nuovo appuntamento e di una nuova notte da vivere intensamente, dove accantonare dubbi e problemi, lasciandosi andare e godendo di ogni singolo abbraccio, ogni singola canzone e ogni sorriso.

