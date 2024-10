Boom affitti, rendono più dei Btp 

Altro che Buoni del tesoro, l’investimento più vantaggioso del momento è affittare un immobile. Certo, l’impegno economico è ben diverso e impegnativo rispetto all’acquisto anche di poche migliaia di euro di titoli di Stato, ma sugli attuali rendimenti non c’è storia. Tutto merito, o forse per meglio dire, tutta colpa del mercato immobiliare impazzito che ha visto negli ultimi anni un’impennata del canoni di affitto residenziali che hanno garantito ai proprietari guadagni record rispetto al passato. E la Sardegna in questo caso non fa eccezione registrando una crescita media dei canoni dal settembre 2023 di ben il 17%.

Strategia

«Affittare un immobile residenziale, e quindi non destinato ai soggiorni brevi turistici, può anche rendere il 6% netto», spiega Anna Lazzarini della Fiaip Sardegna, la federazione che riunisce gli agenti immobiliari professionali, confermando quindi i vantaggi dell’investimento, visto che il tasso di rendita di un solidissimo Buono del tesoro con scadenza nel 2031 non garantisce neppure il 3%.«Il panorama delle offerte dal post-pandemia è infatti cambiato radicalmente: prima di tutto molti appartamenti sono stati sottratti alle locazioni tradizionali per passare a quelle brevi, dall’altro lato la crisi e l’incremento dei tassi d’interesse sui mutui ha reso l’acquisto di una casa più oneroso, spingendo molte famiglie a optare forzatamente per l’affitto».

Terremoto

Insomma, una concomitanza di fattori che ha “choccato” il mercato creando tra l’altro in parallelo un cortocircuito socio economico difficile da riparare. «L’aumento dei prezzi dei canoni risente non solo dell’offerta di immobili decisamente ristretta rispetto al passato, ma anche della estrema diffidenza dei proprietari nel lasciare le chiavi di casa», aggiunge Lazzarini. «La crisi economica recente ha portato infatti con sé un alto tasso di morosità tra gli inquilini. Ciò ha aumentato la selettività dei locatari che ormai prima di firmare un contratto pretendono rigide referenze, come le ultime buste paga, mensilità in anticipo e spesso anche le ricevute degli ultimi affitti pagati nei precedenti immobili. Il tutto per potersi tutelare da lunghi e costosi contenziosi».

Variabili

Deve essere chiaro tuttavia che non tutti gli immobili possono assicurare gli stessi risultati. «Le metrature più piccole in proporzione al prezzo al quale sono state acquistate possono strappare guadagni maggiori», aggiunge la professionista. «Ecco perché spesso chi conclude una compravendita di grandi appartamenti sceglie di frazionarli per ottimizzare l’investimento creando immobili più piccoli da affittare in seguito».

C’è poi l’ovvio paragone con i soggiorni brevi. «Un immobile a Cagliari può rendere in media anche 600 euro settimana», conclude l’agente, «ma comporta spese di gestione maggiori e un impegno costante nel dirigere il via vai di inquilini che si alternano nell’arco di pochi giorni».

