Bookcrossing, vandalizzata la postazione 

Ormai da anni era diventata una certezza. Chi passava in piazza Sant’Elena, dalla parte del sagrato dove c’è la Madonnina, trovava una cassetta ben chiusa: bastava aprirla per lasciare o prendere un libro.

Qualche giorno fa però qualcuno ha ben pensato di distruggere il contenitore, rendendo ormai inutilizzabile il coperchio e lasciandolo così senza più nemmeno un libro dentro. Chi sia stato ovviamente non si sa, forse qualcuno che ha agito in piena notte, sicuro di non essere visto.Un brutto gesto in una città dove da anni non c’è più nemmeno una libreria e questo sistema di scambi gratuiti, veniva portato avanti con successo. Anche alcuni commercianti ad esempio, hanno cominciato a lasciare fuori dalle loro attività libri da prendere gratuitamente con la libertà di lasciarne altri per chi volesse a sua volta portarli via. Per continuare a divulgare l’amore per la lettura.

