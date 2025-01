Bookcrossing nel sagrato: una cassetta per lo scambio di libri  

Sono passati anni ma dopo la chiusura dell’ultima libreria in città, nessuno ha più aperto un’attività di questo tipo. Ma questo non scoraggia i cittadini che leggono e che hanno voglia di leggere e che trovano tutti i modi per scambiarsi i libri.

Uno di questi è la cassetta un po’ malridotta sistemata nella piazzetta al lato del sagrato della basilica di Sant’Elena dalla parte dove c’è la Madonnina. Qui basta aprire la piccola porticina chiusa con un gancetto e lasciare i libri che si vuole donare. Chi vuole prenderli può a sua volta aprire la cassetta e nel caso, lasciarne degli altri. In uno scambio continuo per promuovere l’importanza della lettura.

«È sicuramente una bella idea», commenta una passante Anna Corda. «Se devo essere sincera avevo già visto questa sorta di scatola ma non ne sapevo l’utilità. Per capire bisogna avvicinarsi e leggere cosa c’è scritto. Forse dovrebbero darle maggiore visibilità».

Poco lontano Luisella Dessì aggiunge: «È un vero peccato che non abbiano più aperto librerie in città, se ne sente la mancanza.

Per fortuna c’è la biblioteca e per fortuna ci sono iniziative come questa che sicuramente sono interessanti». (g. da.)

