“Bookciak Legge”: vince la sarda Micol Beltramini 

Va alla scrittrice cagliaritana (da anni trapiantata a Milano) Micol Arianna Beltramini, classe 1978 il premio Bookciak Legge, il concorso letterario che, attraverso Bookciak, Azione!, trasforma in corti i libri dell'editoria indipendente da premiare alla Mostra del cinema di Venezia. Vince per la categoria romanzi il suo “La mia amica scavezzacollo” (Hacca edizioni 2022). Umanissimo incontro tra una ragazza e un’anziana signora. Una storia vera che ha coinvolto in prima linea Beltramini: dopo aver scoperto che è l’anziana accumulatrice seriale e che non può più vivere da sola, la aiuta a trovare un posto in una casa di cura e tanti nuovi amici.

Micol Beltramini è giornalista e scrittrice. Autrice del bestseller “101 cose da fare a Milano almeno una volta nella vita” (Newton Compton). Ha pubblicato il romanzo di formazione “Vieniminelcuore” (Mondadori), due libri illustrati: “La piccola enciclopedia degli alieni” edito da 24 Ore Cultura e “Che sfiga” per Centauria. E anche autrice di fumetti, tra cui “Murder Ballads” (Oscar Ink) e “Anna dai capelli verdi” (Il Battello a Vapore). Con lei ad essere premiati Isabella Capurso con "Sacro e urbano” e Davide Passoni con “Isometria della memoria”. I tre libri vincitori di Bookciak Legge faranno da traccia ai bookciak, i corti sperimentali di max tre minuti, realizzati da giovani filmmaker, che saranno premiati alla Mostra di Venezia il 29 agosto.