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Il taglio del nastro.
13 maggio 2026 alle 00:27

Book Club del Monreale a San Gavino Un grande salotto per far volare le idee 

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Il panorama culturale del Medio Campidano si arricchisce di una nuova iniziativa. Sabato, a partire dalle 17, il Qub Lounge & Business di via Villacidro 106 a San Gavino diventerà la sede ufficiale del Book Club del Monreale, trasformandosi in un laboratorio permanente di idee, incontro e condivisione. L’evento celebrerà l’inaugurazione dell’Angolo Lettura del Qub e la presentazione del Book Club voluto dell’APS Festival Letterario del Monreale e gemellato con la realtà gallurese Chatbook di Olbia, coordinata da Rossella Perra.

«Il Book Club non è solo un momento di analisi letteraria, ma uno strumento di inclusione e interazione nato per creare una comunità solida e aperta a tutti, capace di unire le persone attraverso il piacere della lettura e dello stare insieme», spiega Francesca Spanu, ideatrice e coordinatrice del progetto. «Abbiamo scelto una struttura flessibile e partecipativa: dagli incontri settimanali del giovedì all’angolo bookcrossing, ogni spazio è pensato per trasformare la lettura da attività solitaria a esperienza collettiva e dinamica».

La serata proseguirà alle 18 con la presentazione del romanzo “Cronache di inettitudine” (Il Maestrale) di Dario Urigu per approfondire le tematiche di un’opera che esplora con sensibilità le fragilità umane: dopo la misteriosa morte dello scrittore Joseph Arthur Black, il detective Jim Miller si ritrova a indagare su un sospettato surreale e letterario, James Nitti.

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