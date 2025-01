Bonus Zes, il decreto attuativo è operativo «Incentivi per chi ha assunto da settembre» 

Il decreto attuativo per il Bonus Zes, che incentiva l’assunzione dei lavoratori al Sud «ha completato stamane il proprio iter: l’incentivo sarà applicato alle assunzioni effettuate a decorrere dal primo settembre 2024». Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone, nel corso del question time alla Camera, parlando delle iniziative per l'aumento dell'occupazione, in particolare nel Mezzogiorno. «Dopo un iter complesso e una fitta interlocuzione con la Commissione europea sono prossime all’autorizzazione anche le misure che promuovono l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo per tutto il territorio nazionale, nonché il Bonus applicabile all’assunzione di dipendenti e alla creazione di nuove imprese da parte di giovani che decidano di investire in settori strategici per la transizione green e digitale», ha aggiunto la rappresentante del Governo.

