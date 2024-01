Bonus Tari, i fondi non bastano: 301 ammessi, restano fuori 237 

Le graduatorie definitive con i beneficiari dei contributi per gli sgravi della Tari 2023 sono online sul sito istituzionale del Comune di Villacidro.

Le domande presentate per le utenze domestiche sono state 836 in totale, 301 sono state ritenute valide e finanziabili, altre 237 pur valide non sono state finanziate per esaurimento del fondo stanziato e 298 sono state escluse perché incomplete. La quota totale stanziata in bilancio a favore delle famiglie per il bonus Tari era pari a 25mila euro.

Per quanto invece riguarda le utenze non domestiche e gli sgravi della tassa rifiuti dedicati alle attività commerciali, i cui fondi totali stanziati erano 15mila euro, hanno permesso di accogliere 26 domande su 34 pervenute.

Tutte le domande accolte saranno erogate a compensazione dell’importo per la tassa rifiuti dovuta per l’anno 2023.

Sul sito del Comune è disponibile da ieri anche il nuovo calendario dei rifiuti relativo all’anno 2024 in cui sono presenti anche gli orari e i giorni di attivazione delle isole ecologiche mobili in cui conferire rifiuti differenziati e secco: il lunedì e il martedì dalle 7 alle 13 nell’area parcheggi di via Parrocchia fronte ex casermette, il mercoledì dalle 13 alle 19 nei parcheggi di via Pinna e il venerdì dalle 7 alle 13 in piazza Italia, dietro la Asl.

RIPRODUZIONE RISERVATA