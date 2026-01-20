VaiOnline
Quartucciu.
21 gennaio 2026 alle 00:35

Bonus Tari, col nuovo amministratore via agli sconti 

Il Comune di Quartucciu ha nominato l’amministratore comunale della piattaforma Sgate, strumento nazionale per la gestione dei bonus sociali legati al disagio economico. Passaggio tecnico ma fondamentale, per rendere operativo a pieno anche il bonus sociale Tari che entrerà a regime orientativamente a marzo.

«Al momento il sistema non è ancora del tutto operativo», spiega il responsabile del servizio finanziario del Comune di Quartucciu, Fabio Sergi. «Ma, con la registrazione sulla piattaforma e l’attivazione dei flussi informativi, sarà possibile applicare automaticamente le agevolazioni. Il beneficio prevede, per i nuclei familiari con Isee rientrante nella fascia prevista, un abbattimento del 25% sulla tassa dei rifiuti, con accredito nell’anno successivo. Verrà applicato in maniera automatica».

A Quartucciu le utenze Tari sono circa 6.400. «È per questo», precisa Sergi, «che la nomina è finalizzata a gestire i bonus sociali con particolare riferimento a quello Tari, che è quello con il volume gestionale più ampio rispetto agli altri bonus sociali, per esempio quello dell’energia elettrica».
Una riorganizzazione interna che coinvolge più soggetti e amministrazioni. «Stiamo attivando tutti i procedimenti necessari per garantire accesso tempestivo al bonus e migliorare l’efficacia dei passaggi istituzionali a favore della cittadinanza», chiude Sergi.

