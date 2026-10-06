Bonus Tari, accolte le domande presentate da 165 famiglie 

Bonus Tari 2025 per le utenze domestiche, sono 229 le domande presentate al Comune di Sanluri, che ne ha accolte 165. Al termine delle verifiche dell’ufficio Tributi per il possesso dei requisiti indicati nel bando, sono state escluse 64 richieste perché appunto non li avevano. La maggior parte riguarda contribuenti che risultavano beneficiari dello sconto, tra l’altro già applicato in bolletta. Complessivamente, il vantaggio riconosciuto per le utenze ammonta a poco più di seimila euro: quasi cinquemila saranno utilizzati per compensare gli importi ancora dovuti.

Diverso il caso di 31 beneficiari che al momento della presentazione della domanda avevano pagato l’intero importo: ora ciascuno riceverà 1.091 euro a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso.

«Da anni ormai», ricorda il sindaco, Alberto Urpi, «andiamo incontro alla famiglie bisognose, purché in possesso di almeno tre requisiti: essere intestatarie di un’utenza nel Comune, essere in regola con i pagamenti delle annualità precedenti e avere un indicatore Isee che non superi i ventimila euro». Per chi deve ancora completare il pagamento, la scadenza è fissata al 16 dicembre.

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