Bonus sulla plastica da riciclare 

A Sassari riciclare le bottiglie in plastica per alimenti (Pet) converrà due volte. Il Comune ha deciso di aggiungere un suo bonus ai premi per i cittadini virtuosi che conferiranno le bottiglie in uno dei quattro compattatori installati in città. Oltre ai premi offerti dal circuito nazionale Coripet, ogni 500 bottiglie si ha diritto a un carnet di 12 biglietti per viaggiare gratis sino a 90 minuti sui mezzi cittadini dell'Atp. «Lo abbiamo deciso per incentivare i sassaresi a migliorare la raccolta differenziata», ha spiegato l’assessore comunale dell’Ambiente Antonello Sassu.

Un ulteriore segnale di come la città voglia smettere di essere la palla al piede della Sardegna, regione vice capolista d’Italia per la raccolta differenziata. Sassari è infatti il centro più grande tra i 15 dell’Isola che non arrivano al 70% e nonostante una piccola crescita, ancora nel 2022 era sotto il 65%, il che ha comportato il pagamento di una penale di 105 mila euro.

I compattatori

Ieri mattina nell’emiciclo Garibaldi, di lato all’edicola, la presentazione davanti a uno dei quattro macchinari installati in città. Gli altri tre sono stati posizionati in piazzale Segni, in via Padre Ziranu e in via Kennedy/piazza San Giovanni Bosco. Il funzionamento è semplice. La prima mossa è scaricare gratuitamente sul cellulare la app Coripet, che si trova sia su Google Play, sia su App Store. La macchina “mangia plastica” è dotata di un lettore che scannerizza la app sul cellulare e accredita i punti. Le bottiglie (solo quelle in Pet, per alimenti) vanno inserite nell’apertura vuote, non schiacciate, col tappo, etichetta e codice a barre leggibile. Ogni bottiglia vale 1 punto. La raccolta del circuito nazionale “Coripet Ti Premia” offre gift card e bonus che vanno dai libri agli agriturismo. Il Comune di Sassari ha raggiunto la convenzione con l’Atp per regalare 12 biglietti per viaggiare sugli autobus cittadini.

Raccolta e pulizia