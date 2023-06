Bonus sport: 250 euro a famiglia  

Sino a 500 euro a famiglia per gli sportivi di Villasor. La comunicazione arriva direttamente dagli uffici comunali di piazza Matteotti. Si tratta della seconda parte del contributo "Giovani vispi", come spiegato nel comunicato ufficiale: «È partito giovedì primo giugno il secondo bando Giovani Vispi. La Regione ha infatti demandato al comitato regionale del Coni l’attuazione del progetto che prevede il riconoscimento di voucher del valore massimo di 250 euro e con un limite di due per nucleo familiare destinati ai giovani fra i 14 e i 19 anni compiuti».

Per poterne fare richiesta occorre essere residenti in Sardegna, in un comune con popolazione inferiore ai 30mila abitanti e con reddito Isee del nucleo familiare non superiore a 15mila euro. I buoni saranno finalizzati alla copertura dei costi per iscrizione e frequenza relativi ad attività sportive da svolgersi in società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate al Coni o al Cip. La scadenza del bando è prevista per venerdì 30 giugno 2023. (m. p.)

