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26 ottobre 2026 alle 00:39

Bonus spopolamento, la Regione torna sui suoi passi 

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Bonus spopolamento: la Regione cancella l’interpretazione restrittiva che escludeva le domande presentate dopo il primo anno di età del bambino indicato nell’istanza. Una vittoria ottenuta da una famiglia gallurese, ma importante per tanti sardi che aspirano al contributo (600 euro al mese per figlio). La Regione (Direzione Generale delle Politiche Sociali) ha rettificato la sua posizione prima ancora del pronunciamento del Tar. Una famiglia di un centro dell’Alta Gallura (madre, padre e un bambino di tre anni) stava vivendo un incubo, perché non solo era stato revocato il bonus, ma il nucleo familiare attendeva con ansia anche la richiesta di restituzione dei contributi ricevuti. Per questa ragione il caso è stato portato davanti al Tar. La famiglia si era trasferita in un paese con circa 2500 residenti. Va ricordato che si parla del bonus (assegno di natalità) che sostiene le famiglie quando trasferiscono la residenza in un piccolo centro (massimo 5mila abitanti). La sorpresa, pessima, è arrivata con la revoca dell’assegno, perché la domanda, puntualizzava la Regione, era stata presentata fuori tempo, dopo il primo anno di età del figlio della coppia. Una condizione, ha scritto l’avvocato Alberto Piccinnu nel suo ricorso, introdotta illegittimamente. Nonostante il passo indietro della Regione, ora il legale chiede la sentenza del Tar.

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