Bonus sociale idrico, c’è la graduatoria 

Oltre 400 beneficiari, 50 le istanze non ammesse perché presentate fuori termine, con reddito oltre la soglia massima, o per altri errori nella trasmissione della domanda. Via libera a Selargius alla graduatoria provvisoria per l'erogazione del bonus sociale idrico integrativo relativo al 2025. L’elenco degli aventi diritto e degli esclusi dal sussidio è stato pubblicato: ora gli interessati avranno 10 giorni di tempo per presentare all’ufficio Servizi sociali comunale eventuali richieste di riesame o integrazioni delle istanze.

