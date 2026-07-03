“Bonus rifiuti” a carico del Comune 

Milleseicento famiglie, su 5.462, usufruiranno del “bonus rifiuti” introdotto per la prima volta quest’anno dal Governo per i contribuenti che hanno presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) con Isee inferiore o uguale a 9.350 euro o con Isee di 20mila euro con quattro e più figli a carico. Considerato che le famiglie residenti in città con 4 o più figli a carico sono 38 su 5.462, è pacifico che quasi tutti i beneficiari del bonus Tarip appartengono alla fascia con un reddito dichiarato con Isee 2025 che non arriva a 10mila euro all’anno, persone fragili quindi.

Lo sconto

Comunque sia tutti godranno di uno sconto fisso del 25 per cento sull’importo totale della tassa sui rifiuti dovuta, da pagare anche in tre rate, la prima entro il 16 agosto e le altre due il 16 ottobre e il 16 dicembre. Lo sconto, riporta l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), viene calcolato sulle tariffe dell’anno precedente (2025) ed è riconosciuto una volta all’anno. Viene applicato direttamente in bolletta, a scalare sui pagamenti previsti. Per rendere meglio l’idea il contribuente che gode dei requisiti per accedere al bonus pagherà non 100 ma 75 euro.

La soluzione

Il Comune di Oristano, che non ha ancora approvato le tariffe Tarip per l’anno in corso e neppure il Piano economico finanziario 2026, non utilizzerà il bonus in bolletta ma gli uffici del Palazzo degli Scolopi accrediteranno direttamente il 25 per cento del bonus ai 1.600 aventi diritto. «Gli uffici hanno lavorato duro, si trattava del primo anno di attuazione della norma e questo ci ha creato qualche difficoltà», è la voce del Palazzo. La macchina amministrativa procede. La Giunta il 25 giugno ha deliberato, con i poteri del Consiglio, di impegnare 106.580 dall’avanzo di amministrazione nel bilancio 2025 per riconoscere il “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate.

Il giorno dopo la dirigente del Settore programmazione e gestione delle risorse, sulla base della segnalazione dell’Inps che ha istruito le pratiche, ha disposto di assumere a favore dei beneficiari segnalati dall’Inps l’impegno di spesa di 89.437 euro, sufficienti a evadere tutte le richieste, mediamente pari a 55 euro a contribuente. Il Comune chiuderà la partita con l’incasso totale della bolletta ripartita per le tre scadenze, posto che il bonus è stato incassato direttamente dai beneficiari.

L’inghippo

Ciò presuppone che i 1.600 dopo aver incassato il bonus onorino le scadenze imposte dal Comune. Vista l’enorme sacca di evasione non è da escludere il contrario, il che ha allertato il Comune che si sta attrezzando per inchiodare i furbetti: «Faremo controlli ancora più stringenti del normale che ci stanno portando buoni risultati; se però dovesse verificarsi, per l’inadempiente significherebbe l’esclusione dal bonus per il prossimo anno».

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