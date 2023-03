Bonus, prestiti e un premio per l’imprenditoria femminile 

La Giunta regionale, su proposta dell’assessora al Lavoro, Ada Lai, ha approvato le linee di indirizzo per gli interventi a sostegno dell’occupazione femminile e l’istituzione di un premio annuale, dedicato alle donne che si distinguono nel proprio lavoro in termini di innovazione ed intraprendenza.

L’Italia si colloca al quattordicesimo posto in Europa per parità di genere. Dai dati emerge anche una forte differenza tra il Nord e il Sud del paese, nel 2022 il tasso di occupazione femminile in Italia è del 50,8 %, in Sardegna del 46,5%.

«Questi dati dimostrano che il talento femminile è mortificato», afferma Lai. «E la presenza di evidenti squilibri di genere nel mercato del lavoro. L’assessorato corre ai ripari con un pacchetto di misure volte a favorire la piena partecipazione delle donne nel mercato del lavoro».

Il pacchetto di iniziative comprende dai Bonus assunzionali, agli incentivi all’imprenditoria femminile e all’autoimpiego, attraverso il ricorso al micro-credito e ai prestiti fiduciari. Passando per i voucher di conciliazione, come contributo alle famiglie per la copertura degli oneri della cura e all’assistenza ai bambini e agli anziani, alle sovvenzioni agli asili nido e ai doposcuola.

La delibera prevede anche l’istituzione di un "Premio annuale Donna e Lavoro" dedicato alle donne che si distinguono nel proprio lavoro in termini di professionalità, innovazione ed intraprendenza.