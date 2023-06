Bonus per le imprese dell’Isola 

Via alle domande per richiedere i bonus per le imprese che investono in beni strumentali per stabilimenti presenti in Sardegna o nella altre aree del Mezzogiorno. Un comunicato dell’Agenzia delle Entrate spiega che gli imprenditori potranno presentare le domande a partire dal prossimo 8 giugno attraverso la modulistica dedicata. Dalla stessa data sarà inoltre possibile accedere al credito d'imposta per gli investimenti relativi al 2023 perfezionati nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). La comunicazione dei vertici dell’Agenzia si è resa necessaria per riconoscere ed attuare la proroga delle misure di vantaggio contenuta nell’ultima legge di Bilancio.

Destinatarie del bonus per il Mezzogiorno sono le imprese che acquisiscono, anche mediante contratti di locazione finanziaria, macchinari, impianti o attrezzature destinati a strutture produttive presenti sull’Isola e nelle altre regioni individuate dalla normativa. Sono ricomprese nella Zona economica speciale della Sardegna le porzioni di territorio – e i relativi riferimenti catastali – individuate dall’Agenzia per la Coesione territoriale.

