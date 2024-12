Bonus, pasti e doni: un Natale per tutti 

Sarà un “Natale per tutti”, come recita lo slogan del Comune. Anche chi si trova in difficoltà, quest’anno avrà la possibilità di vivere lo spirito della festa più attesa. Non c’è solo bonus di 100 euro per gli over 67 che vivono con la pensione sociale minima (a disposizione ci sono complessivamente 250mila euro), ma anche i pasti consegnati a domicilio nei giorni di Natale, Capodanno e Santo Stefano alle persone che non hanno la possibilità di uscire o partecipare a eventi festivi. E poi: regali per bambini e feste nei centri di quartiere aperti a tutti, spettacoli teatrali, una cena in ristorante per i senza fissa dimora. Non è una magia, ma un sostegno concreto da parte dell’amministrazione ai più fragili. «Cagliari è una città accogliente e solidale, attenta alle persone che vivono in condizione di disagio e di fragilità», dice l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu.

L’iniziativa

Siccome il Natale è una festa, soprattutto per i bambini, il Comune quest’anno decide di animare tutti i centri di quartiere, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Cep, Sant'Elia (nel salone parrocchiale) e Santa Teresa, con feste (il 16, 17, 20, 23 e 26 dicembre) non solo per coloro che li frequentano ma per tutti: protagonista sarà Pully, la mascotte del Cagliari calcio, che animerà i pomeriggi. E per i bambini anche 1500 doni offerti dal Rotary club, Interact club, Rotary club Cagliari nord, Lions club, Save the Christmas, Croce Rossa Italiana, Nivea. «L’elemento positivo», spiega ancora l’assessora Puddu, «è che questa iniziativa ha mobilitato un gran numero di persone che hanno contribuito con le loro donazioni e le loro attività a rendere sopportabile un momento più difficile per tante persone che vivono in uno stato di povertà, solitudine e abbandono. A chiunque ha dato una mano va un ringraziamento da parte della città».

Nei centri di quartiere sono previsti anche tre spettacoli teatrali che l’assessorato alla Cultura organizza con il Cedac. «Abbiamo pensato che anche uno spettacolo teatrale potesse essere un dono per le persone che vivono in condizione di disagio», dice l’assessora Maria Francesca Chiappe.

Pranzo in ristorante

La solidarietà dei cagliaritani quest’anno è contagiosa: con il Consorzio Centro Storico e con alcuni attività del Corso, il 18 dicembre i ristoratori metteranno a disposizione 198 coperti da destinare ai cittadini senza dimora. Non solo: in collaborazione con il ristorante Kipling in programma un pranzo di Natale per 50 persone. Ci sarà poi il tradizionale pranzo della solidarietà il 6 gennaio 2025 nei locali della palestra della struttura comunale di accoglienza per anziani a Terramaini. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA