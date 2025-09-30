VaiOnline
Gairo.
01 ottobre 2025 alle 00:33

Bonus partorienti a cronometro, il sindaco protesta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il bonus partorienti della Regione continua a suscitare polemiche. Un contributo di 1500 euro destinato alle neo mamme che vivono vivono a più di un'ora di distanza da un punto nascita. Fra i sei comuni in Ogliastra esclusi dal bonus c'è anche Gairo. Il sindaco Sergio Lorrai scrive all'assessorato regionale alla sanità chiedendo il riesame del decreto. «Pur apprezzando l’iniziativa, che riteniamo temporanea e compensativa - si legge nella missiva - è incomprensibile l’esclusione di Gairo, considerato che i tempi reali per raggiungere il punto nascita più vicino superano i 60 minuti. Ciò vale a maggior ragione per la frazione di Taquisara, ad oggi completamente trascurata nella valutazione». Lorrai chiede l’inserimento del suo comune tra i beneficiari, nel rispetto dei «principi di uguaglianza, equità e universalità garantiti dai Lea». L'esclusione oltre essere «irragionevole sul piano istruttorio, rischia di vanificare lo scopo, che è quello di ridurre il disagio e garantire la sicurezza della donna e del nascituro». Ribadisce un punto cardine per la comunità: «Il contributo economico è utile ma deve avere natura compensativa e temporanea e non può sostituire la necessità di una risposta strutturale. La soluzione naturale per l’Ogliastra è la riapertura del punto nascita di Lanusei». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra»

Accusata di favoreggiamento insieme al manutentore lombardo 
Andrea Busia
Cronaca

Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio

Terralba, Battista Manis nei guai per la morte di Claudio Manca 
Valeria Pinna
Via libera all’integrativo regionale. Bartolazzi: «Condizioni migliori, nel nome di Maddalena Carta»

Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio»

Sanna (Mèigos): altri soldi e indennità solo per aumentare il carico di lavoro 
Piera Serusi
Regionali

Calabria, il centrodestra cerca il bis

Dopo la vittoria nelle Marche. Meloni trova Schlein sul volo per Lamezia 
Orrore a Benevento

Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge

La donna aggredita mentre era a letto Il 15enne trovato in auto. Ferita la sorella  
La crisi

Israele pronto a bloccare la Flotilla

La flotta umanitaria è nella zona a rischio. L’equipaggio: noi andiamo avanti 