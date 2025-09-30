Bonus partorienti a cronometro, il sindaco protesta 

Il bonus partorienti della Regione continua a suscitare polemiche. Un contributo di 1500 euro destinato alle neo mamme che vivono vivono a più di un'ora di distanza da un punto nascita. Fra i sei comuni in Ogliastra esclusi dal bonus c'è anche Gairo. Il sindaco Sergio Lorrai scrive all'assessorato regionale alla sanità chiedendo il riesame del decreto. «Pur apprezzando l’iniziativa, che riteniamo temporanea e compensativa - si legge nella missiva - è incomprensibile l’esclusione di Gairo, considerato che i tempi reali per raggiungere il punto nascita più vicino superano i 60 minuti. Ciò vale a maggior ragione per la frazione di Taquisara, ad oggi completamente trascurata nella valutazione». Lorrai chiede l’inserimento del suo comune tra i beneficiari, nel rispetto dei «principi di uguaglianza, equità e universalità garantiti dai Lea». L'esclusione oltre essere «irragionevole sul piano istruttorio, rischia di vanificare lo scopo, che è quello di ridurre il disagio e garantire la sicurezza della donna e del nascituro». Ribadisce un punto cardine per la comunità: «Il contributo economico è utile ma deve avere natura compensativa e temporanea e non può sostituire la necessità di una risposta strutturale. La soluzione naturale per l’Ogliastra è la riapertura del punto nascita di Lanusei». (f. me.)

