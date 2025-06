«Bonus occupazionali, record di assunzioni» 

«Numeri da record per la Regione. Per la prima volta nella storia della nostra Isola, 859 lavoratori sardi sono stati assunti a tempo indeterminato grazie a una misura promossa dall’assessorato al Lavoro. Un dato che ci rende orgogliosi di aver studiato e messo in campo i bonus assunzionali, varati un anno fa dalla Giunta e che hanno interessato 1.075 lavoratori».

L’assessora Desirè Manca illustra i dati dei bonus assunzionali o di stabilizzazione per i quali la Giunta ha approvato uno stanziamento di 40 milioni di euro. «Nel dettaglio: 679 disoccupati hanno potuto firmare un contratto a tempo indeterminato e altri 180 hanno avuto la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. A conti fatti, su 1.075 lavoratori complessivi, l'80 per cento ha avuto accesso a un contratto solido e di lungo periodo. Le assunzioni a tempo indeterminato hanno quindi superato di gran lunga quelle a tempo determinato. Questi dati ci incoraggiano e ci indicano la strada, perché ci fanno capire che tante aziende virtuose hanno accettato la sfida e deciso di assumere i lavoratori con maggiori difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, in particolare gli over 50, ma anche tutti coloro che avevano un reddito molto basso, al di sotto dei 15mila euro all'anno».

