“Bonus nido”: via alle domande 

È appena stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande per i contributi relativi all’abbattimento delle rette per il nido d’infanzia. Possono presentare le domande i nuclei familiari (anche monogenitoriali) che siano composti da uno o più figli di età compresa tra 0 e tre anni, devono aver presentato l’Isee all’Inps e la domanda “Bonus nido”. Le persone interessate dovranno utilizzare i moduli predisposti dagli uffici comunali disponibili nel sito del Comune oppure nell’ufficio dei Servizi sociali. La scadenza per presentare le domande è fissata al 31 gennaio. Il contributo massimo che si può ricevere è di 2.200 euro per gli Isee da 0 a 30 mila euro e di 1.800 euro per importi da 30 mila a 40 mila. Il tutto verrà ripartito in 11 mensilità per il periodo compreso dal primo gennaio al 31 dicembre.

