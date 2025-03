Bonus nidi:  ammesse 61 domande 

Il Comune di Villacidro ha approvato la graduatoria definitiva per il bonus nidi gratis, relativo al periodo da luglio a dicembre 2024, e ha disposto la liquidazione delle somme destinate alle famiglie beneficiarie. Il provvedimento prevede l’erogazione dei rimborsi a coloro che hanno sostenuto spese per l’asilo nido nel secondo semestre dell’anno scorso. In totale, sono 61 le domande ammesse, per un importo complessivo di 23.791,66. Il contributo sarà accreditato direttamente alle famiglie e servirà a coprire parte delle spese già affrontate per i servizi educativi per la prima infanzia. L’importo di ogni singolo rimborso è stato calcolato al netto del contributo erogato dall’istituto nazionale della previdenza sociale, come previsto dal regolamento del bando. Il bonus è un sostegno economico rivolto alle famiglie per agevolare l’accesso agli asili nido. La graduatoria definitiva è disponibile presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale dell’ente. ( l. d. )

