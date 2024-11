Bonus Natale anche per i single 

Cosa si farà con le risorse del concordato lo si deciderà solo quando ci saranno i dati definitivi. Ma la strada è già tracciata: la priorità va data alla riduzione dell'Irpef. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rimette il concordato sui binari tracciati dalla delega fiscale, allontanando almeno un po' i sogni leghisti di ampliare la flat tax. Il clima è «sereno e costruttivo», assicurano le fonti. Un'occasione per le associazioni datoriali per avanzare richieste ed esporre preoccupazioni: Confcommercio chiede di ridurre al 33% la seconda aliquota Irpef, Confesercenti di sostenere i consumi. Più fiduciosa rispetto a qualche tempo fa Confindustria che vede «maggiori convergenze» e apprezza le «aperture sull'Ires premiale».

Nel Governo i radar sono intanto puntati sul concordato per le partite Iva, riaperto per un altro mese, dopo gli incassi della prima tranche (1,3 miliardi). Il Pd parla apertamente di “flop”. Giorgetti, che presentando la manovra, aveva aperto alla flat tax ora è cauto: si deciderà «all'esito del monitoraggio dei dati definitivi», ma come già stabilito le risorse vanno in via prioritaria alla riduzione delle aliquote Irpef. Inoltre, visto che la «priorità del governo» sono «tutela delle famiglie e dei redditi più bassi», «anche le nuove risorse» saranno usate per misure in quel senso.

La stessa direzione in cui va il nuovo intervento sul Bonus Natale. Con l'allargamento della platea appena deciso dal Governo, i 100 euro destinati ai lavoratori con redditi fino a 28mila euro arriveranno nelle tredicesime di 4,5 milioni di persone. Oltre quattro volte più dei beneficiari previsti. Compresi anche i genitori single. Agita intanto la maggioranza il canone Rai, su cui la Lega insiste per confermare anche nel 2025 il taglio da 90 a 70 euro, con un emendamento al dl Fisco che figura tra i 180 segnalati dei partiti che dalla prossima settimana verranno esaminati in Senato. Forza Italia ha già detto chiaramente che non lo voterà. Ma Giorgetti si tiene fuori dalle schermaglie: «il Parlamento - dice - è sovrano, decide il Parlamento». Il ministro manda quindi rassicurazioni sia alle opposizioni preoccupate sul Pnrr (la spesa cresce in linea con le stime), sia alla maggioranza che spera si concretizzino alcuni emendamenti presentati in manovra: il rinvio con rateizzazione del secondo acconto delle imposte per gli autonomi «sarà valutato», nei limiti delle risorse.

RIPRODUZIONE RISERVATA