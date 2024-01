Bonus matrimoni, un’attesa infinita 

Bonus matrimoni, per 22 coppie del Medio Campidano è un’attesa senza fine: avendo pronunciato il fatidico sì entro il 2020, hanno diritto a 4.000 mila euro ma dopo quattro anni ci sono ancora sorprese. «Il Comune di Sanluri – dice l’assessora ai servizi sociali, Pamela Tonin – ha trasferito i fondi al Plus dell’Unione Marmilla ma l’ufficio aspetta un nuovo bando o un chiarimento della Regione per capire quali i criteri seguire per l’assegnazione del contributo». Nel frattempo che la burocrazia fa i suoi lenti passi, gli interessati, ormai mamme e papà, ammettono di «non aver più gli scontrini delle spese sostenute» per le nozze.

Emergenza Covid

Punto di partenza il 2020 con un provvedimento della Regione di un bonus di 4.000 euro per i novelli sposi, misura per offrire un sostegno all'industria delle cerimonie, colpita dall’emergenza Covid. Nell’ambito del Plus di Sanluri, ente capofila dei 28 Comuni dell’ex Provincia del Medio Campidano, sono arrivate 43 domande e un contributo di 58.150 euro per pagare addobbi floreali, wedding planner, catering, abiti da cerimonia, insomma per rendere indimenticabile il giorno delle nozze. La somma, erogata tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo della domanda, dell’Isee e delle spese sostenute, ha accontentato 11 coppie; per le altre ci fu un acconto da 691 a 3.627 euro. Di qui la richiesta di un’integrazione di denaro.

Nell’elenco di chi aspetta figurano sposi di Villacidro , Tuili , Serrenti , Serramanna , Samassi , Pabillonis , Arbus , Guspini , Barumini .

A gennaio dello scorso anno, mentre qualche coppia ammetteva che «il bonus ora servirebbe per i bambini, difficile che trovi lo scontrino del mazzolino di fiori», al Comune è stata liquidata la somma di 22.554 euro per sostegno ai costi per matrimoni e unioni civili realizzati nel 2020.

Passaggio di competenze

«Nel frattempo – racconta l’assessora Tonin – il Plus è passato dal Comune all’Unione Marmilla, cui gli uffici del sociale hanno provveduto a trasferire la somma del bonus matrimoni».

L’impegno è assegnare la somma il prima possibile agli aventi diritto ma c’è un ostacolo: con quali criteri? Quelli del bando 2020? Oppure seguendo la vecchia graduatoria? E se per qualche coppia il matrimonio è finito con una separazione? Domande che aspettano risposte dalla Regione.

