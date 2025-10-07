VaiOnline
Lanusei.
08 ottobre 2025 alle 00:31

Bonus mamme a cronometro, appello alla Regione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il criterio cronometrico nell’assegnazione del contributo per le partorienti ancora nel mirino dei Comuni esclusi. Dopo Arzana e Gairo ora è il Comune di Lanusei a chiedere alla presidente della Regione Alessandra Todde di rimodulare i criteri per l’erogazione dei bonus da 1500 euro.

Il Consiglio comunale di Lanusei, con una delibera, ha ritenuto necessario: «esprimere la propria ferma contrarietà ai criteri attualmente previsti per l’erogazione del contributo economico alle partorienti, che escludono il territorio ogliastrino nonostante la persistente chiusura del punto nascita di Lanusei, ormai da quattro anni».

Come premessa l’assemblea civica rimarca la necessità che i servizi rimangano a Lanusei, nel cui ospedale il Punto nascita è chiuso da quattro anni, ma poi precisa: «Con la presente richiamiamo la necessità di procedere con la riapertura immediata del punto nascita di Lanusei, presidio indispensabile per la tutela della salute e del futuro delle comunità locali. Ma in second’ordine chiediamo alla Regione di rivedere i criteri di accesso al contributo, estendendo il beneficio a tutte le residenti nei territori il cui ambito di competenza sanitaria sia privo di punti nascita attivi, indipendentemente dalla distanza chilometrica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 