Bonus mamme a cronometro, appello alla Regione 

Il criterio cronometrico nell’assegnazione del contributo per le partorienti ancora nel mirino dei Comuni esclusi. Dopo Arzana e Gairo ora è il Comune di Lanusei a chiedere alla presidente della Regione Alessandra Todde di rimodulare i criteri per l’erogazione dei bonus da 1500 euro.

Il Consiglio comunale di Lanusei, con una delibera, ha ritenuto necessario: «esprimere la propria ferma contrarietà ai criteri attualmente previsti per l’erogazione del contributo economico alle partorienti, che escludono il territorio ogliastrino nonostante la persistente chiusura del punto nascita di Lanusei, ormai da quattro anni».

Come premessa l’assemblea civica rimarca la necessità che i servizi rimangano a Lanusei, nel cui ospedale il Punto nascita è chiuso da quattro anni, ma poi precisa: «Con la presente richiamiamo la necessità di procedere con la riapertura immediata del punto nascita di Lanusei, presidio indispensabile per la tutela della salute e del futuro delle comunità locali. Ma in second’ordine chiediamo alla Regione di rivedere i criteri di accesso al contributo, estendendo il beneficio a tutte le residenti nei territori il cui ambito di competenza sanitaria sia privo di punti nascita attivi, indipendentemente dalla distanza chilometrica».

