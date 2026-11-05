Bonus libri e borse di studio, fondi in ritardo 

Borse di studio e buoni libri, le famiglie dovranno attendere ancora. Il Comune, nella giornata di mercoledì, ha comunicato che i pagamenti saranno effettuati non appena saranno disponibili i fondi regionali, indicando il mese di dicembre come periodo ipotizzato per l’erogazione.

Non viene quindi dichiarata una scadenza definitiva visto che, come comunicato nell’avviso, le tempistiche dipenderanno dall’effettivo arrivo delle risorse. L’avviso per il buono libri 2026/2027 era stato pubblicato il 9 settembre con scadenza fissata per il 12 ottobre. Le difficoltà di alcuni utenti a produrre la documentazione entro i termini, aveva però portato il Comune alla decisione di prorogare la scadenza della rendicontazione al 30 ottobre. Resta l’attesa per le persone che avevano presentato la domanda ed erano risultate idonee al contributo, oltre che ammesse all’elenco definitivo.

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