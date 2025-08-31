Bonus libri, c’è tempo sino al 15 settembre 

L’amministrazione comunale di Quartucciu rende noto che la seconda fase dell’istruttoria per il bonus libri si concluderà il 15 settembre: è questo infatti il termine ultimo per la presentazione della documentazione relativa alle spese per l’acquisto dei libri.

Il valore dei buoni parte dai 150 e arriva fino ai 250 euro (in base alla classe frequentata) e riguardano unicamente le spese per i libri, sono infatti esclusi vocabolari, atlanti e altro materiale scolastico. La seconda fase è aperta solo a coloro che entro il 18 luglio avevano avviato l’iter durante la prima fase. La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo, unicamente in formato pdf, all’indirizzo email protocollo.quartucciu@legalmail.it compilando l’apposito modulo e allegando la relativa documentazione fiscale che dovrà essere fotocopiata in maniera leggibile, oppure consegnata in originale insieme alla domanda allo stesso ufficio in via Giofra 1.

