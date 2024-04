Bonus lavoro per giovani e donne «Ma in Sardegna si rischia il flop» 

Obiettivo lavoro, ma quello stabile. Il Governo vuole cambiare marcia e oltre alla quantità del mercato del lavoro (il tasso di occupazione è ampiamente sopra il 60%) ora vuole intervenire sulla qualità, cercando di ridimensionare quindi la fetta di contratti precari a vantaggio di quelli a tempo indeterminato. Le ultime misure messe in campo tramite un decreto si affidano a un esonero totale dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro per i neo assunti, under 35 e donne. Misure accolte tiepidamente dalla Cgil sarda, convinta che le piccole e piccolissime imprese dell’Isola abbiano bisogno di misure diverse e più efficaci per contrastare il ricorso frequente a contratti temporanei.

Soluzioni

Eppure il Governo ci prova e nel “dl coesione” inserisce il bonus giovani, che assicura sgravi contributivi al 100% per due anni (nel limite massimo di 500 euro mensili), per le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani con età inferiore a 35 anni e, nelle regioni della Zes unica del Mezzogiorno, anche agli over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. C'è anche un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con lo stesso tipo di esonero contributivo al 100% per due anni (nel limite di 650 euro mensili) per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le residenti nel Mezzogiorno.

C'è poi il bonus Zes, che dà lo stesso sgravio a chi assume nel Mezzogiorno in aziende fino a 15 dipendenti. Gli esoneri contributivi al 100%, per tre anni, arrivano anche per favorire l'autoimprenditorialità e le libere professioni nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

Cento euro

Il pacchetto sarà impreziosito da un altro regalo ai lavoratori, previsto però solo fra un anno: «un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo sotto i 28mila euro e con almeno un figlio a carico che sarà erogato attraverso i sostituti d'imposta nel 2025», spiegano i rappresentanti dell’Esecutivo.

Il sindacato

Fausto Durante, segretario della Cgil sarda, accoglie le novità con poco entusiasmo: «La questione dovrebbe essere affrontata da un’altra prospettiva», dice. «Gli sgravi contributivi sono storicamente più utili a realtà imprenditoriali medie e grandi. Quelle più piccole, ovvero la stragrande maggioranza di quelle sarde, avrebbero piuttosto bisogno di aiuti per alleggerire i costi, crescere e consolidarsi». Il sindacalista ne è certo: «Se alle aziende sarde venissero tagliati i costi di energia e trasporti, tanto per fare un esempio, sarebbero automaticamente più sane e competitive e perciò più disposte a siglare nuovi contratti. Perché le imprese assumono soprattutto quando vogliono espandersi». Inoltre, secondo la Cgil «servirebbe agire per contrastare la precarietà, gli abusi nei contratti a termine, la riduzione di diritti e tutele nella catena degli appalti, i tempi di rinnovo dei contratti collettivi».

I numeri

Il leader regionale del sindacato affila le armi in vista del primo maggio e della raccolta firme per i quattro referendum promossi proprio dalla Cgil: «Restituire centralità e valore al lavoro è per noi il senso di questa grande giornata di mobilitazione. Il lavoro deve recuperare dignità e sicurezza, e questa Festa dei Lavoratori, con la campagna referendaria, vogliamo segni finalmente una svolta».

La denuncia di Durante si estende al fenomeno del “part-time involontario”: «La Sardegna si posiziona al secondo posto, dopo la Sicilia, per percentuale di occupati che non riescono a trovare un lavoro a tempo pieno: il 16,1% a fronte di una media nazionale del 10,2%, ma per le donne il dato sale al 23,4% (in Italia il 15.6%), a conferma di un mercato del lavoro che non solo trattiene più a lungo ma favorisce i lavoratori più adulti».

