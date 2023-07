Bonus idrico per 51 persone, ma 63 idonei restano fuori 

È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del bonus idrico integrativo. Sono cinquantuno i cittadini residenti nel Comune di Villamar ritenuti idonei che riceveranno il bonus integrativo.

Questi contributi vanno da un minimo di venticinque euro a un massimo di centosettantacinque euro a richiedente, per un totale di poco più di tremila e trecentocinquanta euro. Sessantatré sono invece i cittadini che hanno fatto richiesta ma, pur risultando idonei, non otterranno il bonus a causa di mancanza di risorse. Le tempistiche e l’attribuzione del contributo sono a carico del gestore del sistema idrico. ( f. c. )

