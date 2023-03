Bonus idrico, ecco come richiederlo 

Un sostengo alle famiglie in difficoltà da parte del Comune di San Gavino: è ora possibile fare domanda per ottenere il bonus idrico. «Verrà assegnato un contributo di 25 euro per ciascun componente del nucleo familiare con un Isee inferiore ai 9mila euro e un contributo di 20 euro a chi ha un Isee fino a 20mila euro – spiega l’assessore alle Politiche sociali Bebo Casu –. Per usufruire del beneficio bisogna avere un contratto di fornitura con Abbanoa ed è necessario fare richiesta all’ufficio protocollo del Municipio, le domande possono essere consegnate a mano al Comune, con raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata a protocollo.sangavino@pec.comunas.it. Così speriamo di aiutare molte persone in difficoltà». Lo scorso anno le domande sono state 110 e il fondo messo a disposizione è stato di 11mila e 200 euro.

Questi aiuti si aggiungono ad altri che il Comune ha messo in campo dal 2020 ad oggi per aiutare le persone in difficoltà. L’amministrazione ha concesso aiuti per pagare almeno una parte dei canoni d’affitto per un contributo totale che lo scorso anno è stato di 79mila euro. «Questo strumento – aggiunge Bebo Casu – è uno stimolo alla regolarizzazione dei contratti».

RIPRODUZIONE RISERVATA