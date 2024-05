Bonus idrico, domande al via 

Sino al prossimo 30 maggio, gli utenti Abbanoa residenti nel Comune di Armungia potranno presentare la domanda per ottenere il bonus sociale idrico integrativo. A chi ha un indicatore Isee inferiore ai 9.000 euro verrà corrisposto un bonus di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare; 20 euro a componente per Isee da 9.000 a 20 mila euro. La domanda, con allegata attestazione Isee, copia del documento d’identità e fotocopia della bolletta Abbanoa, potrà essere presentata a mano nell’ufficio protocollo del Comune, o spedita tramite posta certificata (protocollo@pec.comune.armungia.ca.it) raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo via Funtanedda 3, 09040,Comune di Armungia, o per via telematica dal sito www.bonusacqua.it. Regolamento e moduli nel sito del Comune. Per chiarimenti: 070/958123. (s. m.)

