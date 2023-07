Bonus idrico concesso a 560 utenti bisognosi 

Sono quasi 560 i selargini beneficiari del bonus idrico e inseriti nella graduatoria definitiva stilata dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune.

Tutti nuclei familiari residenti in città che versano in condizioni socioeconomiche disagiate: per loro c’è la possibilità di avere un’agevolazione tariffaria nei consumi idrici - finanziata dalla Regione - con un taglio in bolletta che andrà calcolato in base al reddito. Trentatré le istanze non ammesse per mancanza di requisiti.

