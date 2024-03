Bonus figli, 146mila richieste 

Tutto in un uno, un solo bonus al posto di tanti. In teoria doveva essere semplice e comodo per le famiglie italiane e invece l’Assegno unico universale (Auu) che ha sostituito e raggruppato il Bonus mamma (o premio alla nascita), quello bebè (o assegno di natalità), gli assegni famigliari, l’assegno al nucleo famigliare con almeno tre figli minori erogato dai Comuni e le detrazioni fiscali per i figli fino ai 21 anni, non ha sicuramente facilitato la vita dei sardi con figli a carico.

Eppure il successo è indiscutibile: 146mila famiglie nell’Isola lo hanno fino a ora richiesto, una su cinque, ognuna delle quali riceve in media 272 euro, circa 181 euro a figlio. Confermando la crescente necessità degli italiani, anche quelli con redditi più che dignitosi, di avere un integrazione al reddito per poter mandare avanti un’esistenza serena con figli.

Antonello Caria, segretario al Welfare delle Acli della Sardegna, analizza pro e contro dell’assegno: «Come misura a sostegno della famiglia e del suo riconoscimento come valore importante per la società, non si può che accoglierla con soddisfazione», dice. «Tuttavia è innegabile che per molti fosse più comodo ottenere gli importi direttamente nella busta paga, invece che compiere il lungo iter burocratico per farsi dare i soldi dall’Inps».

Il rappresentante delle Acli taglia corto: «Era meglio prima. Anche perché ora bisogna stare più attenti a non commettere errori nella domanda di accesso e rischiare di essere tagliati fuori. Un’operazione delicata che prima, almeno per i dipendenti, faceva il datore di lavoro».

Il dubbio di Caria perciò rimane: «Non essendoci a conti fatti un vantaggio macroscopico, penso che il Governo abbia compiuto questa rivoluzione solo per sottolineare ai cittadini le risorse che destina direttamente alle famiglie sotto forma di bonus, invece che inserirle “silenziosamente” in busta paga o detrazioni».

In effetti l’Assegno unico e universale spetta alle famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza che possono denunciare almeno un figlio minorenne (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza).

Oppure, per ogni figlio maggiorenne fino ai 21 anni il sussidio è possibile purché il ragazzo frequenti un corso di formazione, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un lavoro e possieda un reddito inferiore a 8mila euro annui. )

