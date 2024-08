Bonus fibromialgia, scoppia il caso 

Diventa un caso nazionale il definanziamento, nell’ultimo assestamento di bilancio, del bonus per chi è affetto da fibromialgia. Ieri ha preso posizione il Comitato fibromialgici uniti che ha definito scioccanti le affermazioni di alcuni consiglieri di maggioranza in Aula. «Non possiamo dare soldi pubblici a malattie che non esistono», è una delle dichiarazioni a cui si riferisce il Cfu. «Siamo esterrefatti per la dimostrazione di un’insensibilità e ignoranza della materia», ha detto la presidente nazionale Barbara Suzzi, «prendiamo le distanze da quanto sta succedendo in Regione Sardegna, in passato portata ad esempio di lungimiranza. Se si ricopre un ruolo istituzionale, si ha il dovere di sapere di cosa si parla. Quanto è successo è vergognoso e spiega la sfiducia dei malati - nel caso della fibromialgia 3 milioni in Italia - nelle istituzioni pubbliche».

La norma

La manovrina approvata giovedì scorso cancella dal 2024 l’indennità regionale di fibromialgia concepita nella scorsa legislatura dal centrodestra, al suo posto prevede un contributo di massimo 800 euro da erogare previa rendicontazione, quindi anticipando le spese di tasca propria.

«Il loro unico obiettivo era quello di fare un dispetto al centrodestra, ma in realtà il dispetto l'hanno fatto a migliaia di fibromialgici sardi», commenta il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia Fausto Piga. Infatti, «scritta così è una norma che creerà molti problemi ed è per quello che mi sono opposto in Aula, intanto la rendicontazione rischia di penalizzare i malati che non possono anticipare le spese, mentre conteggiare le sole spese sanitarie penalizzerà i malati che alleviano significativamente i sintomi anche in terapie sperimentali o alternative». Adesso, conclude il consigliere, «ci auguriamo che la maggioranza faccia retromarcia o se proprio deve cancellare la nostra indennità regionale di fibromilagia lo faccia dal 2025, per evitare che le attuali domande già presentate nel 2024 siano da rifare».

RIPRODUZIONE RISERVATA