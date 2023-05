Bonus energetici per le società sportive 

Contributi una tantum per associazioni e società sportive messe in ginocchio dall’aumento delle spese energetiche sostenute lo scorso anno. A disposizione ci sono 20mila euro stanziati dal Comune, come annunciato alcuni mesi fa, che saranno distribuiti tramite manifestazione d’interesse alle società che ne faranno richiesta.

L’avviso è stato pubblicato ieri, con scadenza per presentare le domande in Comune fissata al 3 giugno. Decisi anche i requisiti di ammissibilità ai contributi: «Possono accedere ai contributi le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciute dal Coni e iscritte all’albo regionale». Le società che chiederanno il contributo dovranno dimostrare di gestire un impianto sportivo in città, pubblico o privato, almeno dall’inizio del 2021, di essere intestatarie dell’utenza dell’energia elettrica e di non trovarsi in una situazione di fallimento o di liquidazione.

Il Comune garantisce un aiuto sino ad un massimo di 2mila euro per ciascuna società, precisando che «il calcolo delle spese sostenute va effettuato in base al criterio della competenza del periodo, tenendo conto quindi del mese di erogazione del servizio energia e non della data della fattura».

