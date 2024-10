«Bonus edilizio, possibile tenerlo al 50%» 

Garantire per un altro anno il bonus ristrutturazioni al 50%. Evitando così che da gennaio l’agevolazione fiscale scenda al 36%. È l’intervento sul quale, compatibilmente con le risorse, si lavora al ministero dell’Economia. Dove i dossier allo studio in queste ore sono molti. Si avvicina infatti la settimana decisiva per il varo della prossima legge di Bilancio. E mentre sul fronte delle misure l’elenco è già abbozzato, si lavora a chiudere il quadro delle coperture, con l’obiettivo di mobilitare una cifra vicina ai 25 miliardi.

Tempi stretti

La tabella di marcia è serrata. Entro il 15 ottobre il governo deve inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, lo scheletro della manovra. E il varo in Consiglio dei ministri arriverà sul filo di lana, nella serata di martedì. La manovra è poi attesa entro il 20 in Parlamento. Il ministro Giancarlo Giorgetti si mostra fiducioso: per quella data «potremo presentarla» alla Camera. Sarà una manovra «equilibrata», assicura intervenendo ad un evento di FdI a Milano. Ci sarà la conferma del taglio del cuneo fiscale e contributivo, che sarà «strutturale», e le misure per la famiglia e i figli, per far fronte al tema della denatalità, che per questo Paese «è il problema dei problemi».

Il piano casa

Potrebbe arrivare già in manovra anche l’intervento per il “Piano casa” chiesto da Confindustria, dice il titolare delle Imprese Adolfo Urso: una misura per aiutare i dipendenti che devono spostarsi di residenza e hanno difficoltà a trovare case in affitto a canoni calmierati. E spunta anche la possibile proroga del bonus ristrutturazioni, l’agevolazione che fino a fine anno è al 50%, ma se non prorogata tornerà al 36%. «Penso che potremo tornare a una detrazione del 50% sulle ristrutturazioni della prima casa», annuncia il viceministro alle Finanze Maurizio Leo, professando cautela: «Non prometto niente», dipende dalle risorse disponibili. Quello delle risorse è un sudoku complesso e ancora non completato: ci sono i 9 miliardi in deficit, il potenziale miliardo dal taglio delle tax expenditures e quello analogo dal riallineamento delle accise, gli almeno 2 miliardi della spending review, oltre alle risorse da destinare alla riforma dell’Irpef. Per trovare quello che manca si cercano più entrate e meno spese. Sacrifici saranno chiesti ai ministeri ed enti locali. Niente sarà chiesto, dice Giorgetti, a lavoratori e imprese.

