Bonus da mille euro per attirare medici 

L’Asl Ogliastra dà 1.000 euro in più al mese ai medici che accettano di lavorare al Nostra Signora della Mercede. Incentivi per i camici bianchi che sceglieranno la sede disagiata, e finora snobbata nei vari concorsi, e per i colleghi già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato all’interno dell’Azienda stessa. Che lavorare all’ospedale di Lanusei, soprattutto per i giovani professionisti, non sia allettante lo dicono i numeri, tanto che il tesoretto di 522 mila euro verrà suddiviso tra 29 dirigenti da destinare ai cinque reparti più carenti: Cardiologia, Ortopedia, Chirurgia, Pronto soccorso e Pediatria. L’Azienda ha raggiunto l’intesa con i sindacati per la distribuzione degli emolumenti. Saranno beneficiari degli incentivi 6 medici per ciascuno dei reparti carenti, fatta eccezione per Pediatria in cui 5 camici bianchi avranno con buste paga lievitate.

Risorse extra

La mancanza di professionisti sanitari ha costretto la Regione a studiare incentivi per convincere gli operatori del settore a spostarsi in località più periferiche. Lanusei è una di queste. I benefit verranno concessi per 18 mesi.

A più riprese il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, aveva sollecitato la concessione di incentivi da destinare ai medici che potenzialmente avrebbero potuto irrobustire gli organici piuttosto striminziti. L’avvocato accoglie con favore la novità: «Credo sia un passo in avanti importante anche se il provvedimento andrebbe esteso a tutte le specialità. Non c’è la specialità più forte o più debole». Bene ma non benissimo, dunque. «Auspico che sia uno dei pezzi della risoluzione del problema e non l’unico. Perché gli incentivi non possono bastare. Bisogna puntare sul lavoro, la formazione, prestare attenzione alla regolarità dei turni e a una migliore progettualità».

I sindacati

«Siamo soddisfatti di questo accordo, trovato subito con la direzione aziendale. Ora attendiamo i concorsi», afferma Tonina Mulas (Cisl medici).

«Non vediamo molti passi avanti. In questi anni - è il commento di Aurelia Orecchioni, segretaria regionale Uil Fpl - sono stati spesi per sopperire alla carenza di medici migliaia di euro in prestazione aggiuntiva, 80 euro l'ora, ma il problema è rimasto. La soluzione, forse, potrebbe essere che ogni Asl faccia i propri concorsi, ma resta il problema delle scuole di specializzazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA