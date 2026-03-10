Bonus da 1.500 euro per incentivare le adozioni di cani 

Contributi economici - da 300 sino a 1.500 euro - per incentivare le adozioni dei cani randagi ospitati nel canile in convenzione. Azioni già messe in campo dall’assessorato all’Ambiente del Comune negli ultimi due anni, riproposte ora con il progetto “Adotta un cane dal canile comunale” per il 2026. “Nel corso delle edizioni precedenti, realizzate in collaborazione con le associazioni regionali e nazionali e privati cittadini”, viene sottolineato nella delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi, “sono stati affidati un totale di 40 cani, offrendo loro una nuova possibilità di vita in ambienti familiari accoglienti e responsabili”.

Oltre ai benefici sul piano del benessere animale - si legge nel documento approvato dall’esecutivo comunale - “l’iniziativa ha comportato un notevole risparmio economico per l’Ente, grazie alla diminuzione dei costi di mantenimento a lungo termine presso il canile comunale. La sinergia tra l’amministrazione e le associazioni coinvolte ha rappresentato quindi un modello di intervento efficace e virtuoso”.

Tra le finalità c’è la prevenzione del sovraffollamento del canile in convenzione - il rifugio Shardana - lì dove attualmente sono ospitati 186 quattrozampe quartesi, in parte arrivati dal canile lager di Santu Lianu. Nel progetto vengono elencati requisiti richiesti alle associazioni per avere un cane in adozione, gli obblighi, e riportati gli incentivi previsti in base alle caratteristiche dell’animale: si va dall’importo minimo di 300 euro per un cucciolo di 6 mesi, sino a un massimo di 1.500 euro per i cani presenti in canile da oltre cinque anni. Milleduecento per gli animali di taglia grande e per quelli che sono ospitati nel rifugio Shardana da più di tre anni.

Ieri - dopo il sì in Giunta - è stata pubblicata la manifestazione d’interesse. Nel documento - stilato dal settore Ambiente del Comune - sono riportati procedura da seguire e modalità di partecipazione per richiedere l’adozione, e tutte le indicazioni per le associazioni animaliste interessate, compresa la scadenza per presentare le istanze che viene fissata all’11 maggio. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA